Rajoy reivindica la seva tasca enfront dels independentistes i la crisi econòmica

El president del PP, Mariano Rajoy, ha reivindicat avui la tasca del seu Executiu per fer front als independentistes catalans ia la crisi econòmica i ha assegurat que el PP ha sortit del Govern deixant una Espanya " incomparablement millor ".

En el seu discurs davant el Congrés del partit en el qual es triarà al seu successor, Rajoy ha assegurat que el seu Govern va saber arbitrar fórmules i "es va fer bé" davant el desafiament dels independentistes a Catalunya. Creu que ho demostra el fet que els que el van protagonitzar són a la presó o fugits, i cap, entre els quals ha citat expressament l'expresident Carles Puigdemont, ha tornat a exercir les responsabilitats que pretenien "per molt que ho hagin intentat".

"Catalunya no es va independitzar i no perquè no ho intentessin. No hem necessitat escarafalls ni gesticulacions; n'hem tingut prou amb la llei i aplicant el 155, el que alguns deien que no es podia aplicar i ara sembla que l'han inventat ells", ha subratllat en referència a Ciutadans.

En la mateixa línia, ha destacat que avui tothom sap que el 155 existeix i com s'aplica i que la democràcia es pot defensar "amb l'arma més democràtica i contundent que existeix i que es diu la llei".

De la mateixa manera, ha destacat que, gràcies a la gestió del PP, la situació econòmica d'Espanya ha canviat totalment, s'han generat en els últims anys 2,8 milions de llocs de treball i hi ha nombrosos paràmetres econòmics que demostren la millora.

"Podem dir amb legítim orgull que Espanya està molt millor que quan vam arribar al Govern, incomparablement millor", ha recalcat.