Un sindicat policial denuncia condicions precàries de treball al Prat

n El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha denunciat diversos incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals que afecten «la seguretat i la salut» dels policies que treballen al Pas Fronterer de l'Aeroport de Barcelona-el Prat. En un comunicat, el sindicat retreu a Aena i la Direcció General de Policia la seva «passivitat» davant les «nombroses denúncies» dels delegats de Prevenció del SUP per les condicions en les quals treballen aquests policies. També critica que «fins a la data no s'han adoptat mesures correctores que dedueixin o eliminin els riscos» que afecten la seguretat d'aquests professionals.

La majoria de queixes estan relacionades amb una avaria en el sistema de ventilació i aire condicionat de la terminal T-2 de l'aeroport, que asseguren «genera nombroses molèsties tant als treballadors com als viatgers». Alguns dels policies arriben a «portar de casa els seus ventiladors particulars», segons denuncia el sindicat, ja que es troben «afectats per una sufocant calor i un irrespirable ambient interior que fa insuportable l'estada en els llocs de treball afectats». Davant aquesta situació, el SUP assegura que «continuarà denunciant i reclamant» els incompliments en la normativa de prevenció de riscos.