Torra: «Ha caigut el castell de cartes que van construir i no en queda res»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat avui, després de la retirada de les euroordres, que el "castell de cartes que han estat construint" contra el procés sobiranista "ha caigut i ja no en queda res", a l'hora que ha titllat de "fraudulenta" l 'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Torra ha fet referència així a la retirada de les euroordres per part del jutge del Suprem Pablo Llarena en el discurs de l'acte de presa de possessió dels delegats territorials de la Generalitat.

Un acte que ha presidit acompanyat pel vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, després de la crisi viscuda al Parlament entre JxCat i Esquerra, que encara no s'ha solucionat.

Torra i Aragonès han encaixat mans al final de l'acte i se'ls ha vist parlar de forma distesa, entre ells i amb els nous delegats territorials de Barcelona, Girona, Catalunya Central, Tarragona, Terres de l'Ebre, Penedès, Lleida i Alt Pirineu i Aran.

Torra, en el seu discurs, ha celebrat que s'hagin recuperat els delegats territorials després del cessament decretat a través del "cop a la democràcia" que segons el seu parer va ser "l'aplicació fraudulenta del 155".

El president català també ha fet referència a la retirada de les euroordres i ha afirmat que "el castell de cartes que han anat construint ha caigut i no en queda res".

En aquest sentit, ha qualificat el procés judicial a Espanya contra els líders del "procés" com "un dels episodis més aberrants i escandalosos de la democràcia" espanyola i ha exigit "una vegada més la posada en llibertat" dels sobiranistes presos, que no poden estar entre reixes "ni un minut més", ha tancat.

De la seva banda, Aragonès ha subratllat que volen ser el Govern "del territori" i ha destacat que, amb el nomenament del delegat del Penedès, es reconeix la divisió territorial de vuit "vegueries" que va projectar la Generalitat en l'etapa de la república.

Així, avui han pres possessió vuit delegats territorials: Juli Fernàndez per a Barcelona, Pere Vila per a Girona, Alba Camps per a la Catalunya Central, Òscar Peris a Tarragona, Xavier Pallarès per a les Terres de l'Ebre, Ramon Farré a Lleida, Rosa Amorós a l'Alt Pirineu i l'Aran, i Pere Regull per al Penedès. EFE