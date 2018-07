Unes 1.500 persones fan arribar «l'escalf» a Forcadell amb una concentració a la presó de Mas d'Enric

Unes 1.500 persones s'han concentrat aquest divendres al vespre a la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès), per reclamar la llibertat dels polítics presos i per mostrar el seu suport a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, recentment traslladada de la presó de Puig de les Basses, a Figueres.

L'acte ha estat organitzat per l'ANC, Òmnium, l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC) i els CDR i ha comptat amb la participació de JxCat, ERC i la CUP. En el torn dels discursos, els assistents han reclamat "unitat" entre els partits polítics independentistes. El primer secretari de la mesa, Eugeni Campdepadrós (JxCat) i la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, s'han compromès a aconseguir-la.

També hi han assistit el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha pogut veure uns minuts a Forcadell abans de començar l'acte, com Campdepadrós. El marit de Forcadell, Bernat Pegueroles, ha traslladat als assistents les seves paraules: "sento el vostre escalf, estic contenta de ser al meu país però encara no soc a casa. No ens prendran mai les ànsies de república", ha dit.