ERC guanyaria les eleccions amb el 24% dels vots

n ERC guanyaria les eleccions catalanes si se celebressin ara, amb un 24% dels vots i entre 35 i 37 escons, pel que sobrepassaria Ciutadans (C's) -21,4%- i JxCat -17,9%, segons un sondeig realitzat pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. L'enquesta, que es correspon amb el baròmetre d'opinió política trimestral (segona onada), va ser feta entre el 23 de juny i el 14 de juliol a 1.500 persones, mitjançant el procediment de visites domiciliàries assistides per ordinador i amb un marge de confiança del 95% i un marge d'error de més/menys un 2,53%.

El sondeig reflecteix que, amb una participació electoral aproximada del 70%, ERC guanyaria les eleccions catalanes amb el 24% dels vots i entre 35 i 37 escons, seguida de Ciutadans (Cs) amb un 21,4% de vots i entre 29 i 30 escons; JxCat amb un 17,9% de vots i entre 27 i 29 escons; PSC amb el 15% de vots (19-21 escons), Catalunya en Comú-Podem amb el 7,8% (8-10 escons); la CUP amb el 7% de vots (8-10 escons) i PPC amb el 3,8% de vots (3-4 escons). Els resultats del baròmetre del CEO pronostiquen un canvi important en la correlació de forces respecte a les últimes eleccions del 21-D, ja que Cs deixaria de ser la primera força (ara té 36 escons) i JxCat també deixaria de ser la segona força (ara amb 34 escons), mentre que ERC passaria a ser la primera quan actualment és la tercera (amb 32 escons).

L'enquesta indica que, per als catalans, el problema més important continua sent les relacions Catalunya-Espanya, seguit de la insatisfacció amb la política, l'atur i la precarietat laboral, el funcionament de l'economia, les polítiques socials, la sanitat, l'accés a l'habitatge, educació-cultura-investigació i la immigració, per aquest mateix ordre de major a menor.

En la valoració dels polítics catalans, són més els ciutadans que els valoren positivament (54,3%) que els que els valoren negativament (44,2%), i aquesta tendència és la contrària respecte als polítics espanyols, amb el 73,6% de valoració negativa i el 25,5% de valoració positiva. Els percentatges són similars i amb la mateixa tendència en la valoració que els mereix als ciutadans la tasca del Govern català i la de l'espanyol.



La popularitat dels polítics

Pel que fa al nivell de coneixement dels líders, Carles Puigdemont (JxCat) és el més conegut (98,2%), seguit d'Oriol Junqueras (ERC) amb el 95,3%, Inés Arrimadas (C's) amb el 89%, Xavier García Albiol (PP) amb el 84,3%, Quim Tor-ra (JxCat) amb el 83,9%, Miquel Iceta (PSC) amb el 81,5%, Xavier Domènech (comuns) amb el 62,4%, Meritxell Batet (PSC) amb el 50,5%, Carles Riera (CUP) amb el 41,8%, Elisenda Alamany (comuns) amb el 29,2%, Pere Aragonès (ERC) amb el 28,6% i Carina Mejías (Cs) amb el 17,8%. La valoració de líders canvia i és Oriol Junqueras el més ben valorat, amb una nota de 6,16.