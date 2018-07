La justícia alemanya aixeca les mesures cautelars contra Puigdemont

nL'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein va donar ahir per tancat «completament» el procés d'extradició contra l'expresident Carles Puigdemont i va assegurar que el líder sobiranista podia abandonar «immediatament» el país. L'audiència havia comunicat prèviament la seva decisió d'aixecar les mesures cautelars que havia imposat a Puigdemont fins a la seva extradició, com a conseqüència de la decisió d'ahir de retirar la petició d'entrega. L'Audiència va resoldre el 12 de juliol passat extradir Puigdemont només per malversació.