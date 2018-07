Madrenas espera que no es tramiti la querella de VOX

n L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en reacció a la querella presentada per VOX en contra de la seva figura per aprovar el canvi de nom de la plaça 1 d'octubre l'any 2017, diu que és un intent d'«aixafar i esclafar ideologies diferents». A més, l'alcaldessa veu amb preocupació la «impunitat» amb què actua la formació política i creu que «en algun moment algú haurà de dir prou». Per això l'alcaldessa va dir que desitjava que aquest moment arribés amb la fiscalia, «que ara depèn de l'actual govern del PSOE», va matisar, i que no s'admetés a tràmit la querella. Considera que això posicionaria el govern espanyol en el «bàndol de la democràcia».