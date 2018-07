May insisteix a dir que no permetrà a Irlanda una «frontera dura»

La primera ministra britànica, Theresa May, va demanar ahir a la Unió Europea que negociï un nou acord per impedir una frontera «dura» amb Irlanda del Nord quan es concreti la sortida de Londres del bloc europeu.

«Una frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord seria gairebé inconcebible», va declarar May en un discurs realitzat en els molls de Belfast davant polítics i líders empresarials. En el seu lloc, May va demanar a Brussel·les una resposta ràpida al seu «Llibre Blanc», les línies mestres del seu pla per abandonar la UE.

«Ara és el moment que la UE contesti. Que no retrocedeixi a les seves posicions prèvies, com ha fet fins ara, sinó que evolucioni com correspon», va remarcar la primera ministra en el seu discurs a Waterfront Hall.

La frontera entre les dues Irlandes, ara invisible des de la retirada dels llocs militars després de l'acord de pau de Divendres Sant el 1998, és un dels majors punts de fricció en les negociacions. La UE vol convertir Irlanda del Nord en un espai separat del Regne Unit, en contra dels desitjos de May, que demana una frontera «tova», de futur independent al de les negociacions del Brexit.

D'altra banda, els ciutadans britànics començaran a rebre butlletins d'informació del Govern perquè estiguin preparats davant un possible escenari de Brexit sense acord amb la Unió Europea o un procés desordenat de sortida, segons The Times.