Els nous delegats territorials de la Generalitat prenen possessió del càrrec

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que la seva voluntat és impulsar per a Catalunya un model de país proper i al servei de la gent, contrari al de l'Estat que vol «combatre».

«El país vol ser tot el contrari del model d'Estat que volem combatre. Aquest és un Estat al servei dels ciutadans, no com el model del Regne d'Estat», va dir el president durant l'acte de presa de possessió dels nous delegats territorials del Govern, en el qual es van nomenar nou delegats territorials de la Generalitat per Barcelona, Juli Fernàndez i Pere Vila per Girona, Ramon Farré per Lleida i Òscar Peris per Tarragona.

La berguedana Alba Camps serà delegada territorial a la Cataluya Central; Xavier Pallarés serà delegat a les Terres de l'Ebre, Maria Rosa Amorós, serà delegada territorial a l'Alt Pirineu i Aran, i Pere Regull, del nou àmbit del Penedès que inclou part de l'Anoia.