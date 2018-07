El PDeCAT aprova «fer efectiva la República» i demà votarà si ho fa «de manera immediata»

El PDeCAT ha aprovat aquest dissabte una esmena per incloure en la seva ponència la política "fer efectiva la República Catalana" i votarà en el ple de la Assemblea Nacional de demà, diumenge, si la implementa 'de manera immediata' o 'com més aviat possible'.

En roda de premsa, el coordinador de l'Assemblea Nacional que celebra el PDeCAT aquest cap de setmana, David Font, ha explicat que aquesta esmena s'ha aprovat dins de la comissió que debat la ponència política, que el debat ha estat "intens" i el resultat ajustat.

Els estatuts del partit estableixen que, si una proposta perd una votació en comissió però obté un mínim del 40%, es pot dur a terme a l'assemblea perquè la militància decideixi.

En aquest cas, és l'esmena que proposa "fer la república efectiva de manera immediata" la que ha guanyat en la comissió i la Mesa d'aquesta comissió -que defensava fer la república 'com més aviat possible' - la que ha perdut .

Així, ha estat la Mesa la que ha decidit portar-la al plenari perquè siguin els associats els que decideixen quin ritme volen implementar la República.