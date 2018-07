Quatre persones mortes i dues ferides greus és el primer balanç d'un accident de trànsit aquesta matinada a la C-63 a Vidreres (la Selva). Segons ha informat el Servei Català del Trànsit l'accident ha passat a les 5 del matí al quilòmetre 9 d'aquesta via. Un turisme i una furgoneta han xocat frontalment per causes que s'han d'investigar. També hi ha una persona ferida lleu.