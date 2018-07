Jordi Sánchez: «L'Estatut que proposa Pedro Sánchez no és la solució»

L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez ha agraït aquest diumenge que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi "reconegut el conflicte polític" amb Catalunya, però ha puntualitzat que l'Estatut que proposa "no tenen sentit, forma part del passat i no és una solució".

En una entrevista al País, Sánchez ressalta que aquest reconeixement del conflicte polític és la base del diàleg i assegura que si l'anterior cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, ho hagués fet el 2012 o 2013, no s'hagués arribat a la situació actual.

Però precisa que la proposta del nou president del Govern no té sentit, perquè l'Espanya autonòmica "té un sostre de vidre" i "no dóna més de sí".

"Què pot tenir de diferent un Estatut respecte al de 2006? La seva proposta de reforma constitucional és poc raonable. I a més: I si surt el no? Jo votaria no, per exemple. El conflicte seguiria bloquejat", argumenta el també diputat de JxCat.

A més considera que si la Fiscalia no canvia la seva posició, el diàleg entre el president del Govern i el president de la Generalitat, Quim Torra, serà "més difícil".

En presó preventiva des del passat 16 d'octubre per la seva implicació en el procés, Sánchez manté la seva defensa de referèndum de l'1 d'octubre, del que diu que "és un mandat polític moral molt gran, però no legal", i nega que hagi conflicte entre catalans. "Només hi ha tensions puntuals", afirma.