L'assemblea del PDeCAT ha de ratificar avui Bonvehí com a president del partit

El bagenc David Bonvehí serà el nou president del PdeCAT. Avui l'assemblea nacional l'ha de votar i ratificar. A la nova direcció també hi seria present l'alcalde de Gironella i president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, a més a més de l'alcalde d'Igualada i fins fa poc nou president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, i la diputada i portaveu de la formació política, la igualadina Maria Senserrich.

En tancar edició continuaven les negociacions per tancar definitivament una nova direcció. I unitària. Negociacions tenses per l'enfrontament de l'anomenat sector crític, que lideraria Carles Puigdemont, amb el més oficial encapçalat per la fins ara coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que aspirava a continuar liderant la formació política. Juntament amb Bonvehí, coordinador d'organització, dirigien les regnes del PdeCAT des que es va refundar a partir de l'antiga Convergència el 2016. A l'Assemblea també es va aprovar la seva integració a la Crida per la República que impulsa Puigdemont.

Pascal va comparèixer ahir al capvespre per anunciar que renunciava a la secretaria general del PDeCAT. Es desactivava així la crisi que s'acostava en el partit si avui diumenge acabava presentant la seva candidatura i els crítics decidien desafiar-la amb una llista alternativa, probablement amb l'aval de Puigdemont.

En el rerefons de la pugna, més enllà dels lideratges, hi havia al darrere una disputa estratègica per l'aposta de Puigdemont per fundar la Crida Nacional per la República, un moviment que pretén aglutinar diferents sectors de l'independentisme i que podria suposar la liquidació per absorció del propi PDeCAT. Pascal, en canvi, defensava un partit fort. I així ho va manifestar.

Des d'Alemanya, Puigdemont hauria maniobrat per apartar Pascal del timó del PDeCAT amb l'ajuda de l'anomenat sector crític encapçalat per la corrent Moment Zero, liderada pel conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcalde de Molins de Rei (Baix Llobregat), Joan Ramon Casals.

Dijous a la nit, cares visibles d'aquest sector, juntament amb els exconsellers presos Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, a més de l'exdirigent de CDC Francesc Sánchez, van dissenyar una fórmula de «consens» que consistia en nomenar David Bonvehí com a nou president del partit, i a la diputada al Congrés Míriam Nogueras, afí a Puigdemont, en la vicepresidència.

La proposta preveia suprimir la coordinació general, de manera que Pascal es quedava sense el comandament del partit, tot i que es contemplava que seguís formant part de la direcció, amb menor pes. Pascal es va negar a acceptar aquest esquema, el que va fer redoblar les pressions dels crítics perquè cedís, llevat que volgués trobar-se avui disputant-se la direcció amb una candidatura alternativa amb l'aval de Puigdemont i els presos.

Finalment, ahir al migdia, segons fonts demòcrates, Pascal va comunicar la seva decisió a la resta de membres de la direcció executiva. A la tarda, va fer una breu compareixença davant els mitjans, sense preguntes, en la que ha deixat clar el motiu de la seva renúncia: «Volem un partit gran, on tots sumin, on no sobri absolutament ningú. Però és evident que la coordinadora general del PDeCAT no pot ser que no tingui la confiança del president Carles Puigdemont. I jo no la tinc, com és evident».

D'aquesta manera es va aplanar una nova direcció que es votarà avui, presidida per Bonvehí, amb Nogueras de vicepresidenta i que integraria, segons les fonts consultades, a altres noms com els esmentats David Font, Maria Senserrich, Marc Castells, Ferran Bel, o Violant Cervera.

En paral·lel, en els debats congressuals es va aprovar una esmena a la ponència política, impulsada pels consellers presos, que insta la militància a sumar-se a la Crida Nacional per la República de Puigdemont i planteja crear una comissió encarregada d'elaborar un acord d'adhesió al nou moviment.

Els associats també van aprovar esmenes perquè en els estatuts del partit figuri l'objectiu de «fer efectiva la república de forma immediata», tot i que a la sessió d'avui es votarà una esmena per matisar que s'ha de fer efectiva «el més aviat possible».

Ahir es va anunciar que el President Quim Torra assistirà a la clausura. També l'escocès Alex Salmond.

David Bonvehí i Torras (Camps, 1979), va ser alcalde de Fonollosa, diputat al Parlament de Catalunya, cap comarcal de CDC i fins ara coordinador d'organització del partit demòcrata.