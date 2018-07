Les bases del PDeCAT fixen per objectiu fer efectiva la república «al més aviat possible»

El plenari de l'assemblea del PDeCAT ha resolt una altra de les incògnites que van quedar pendents per resoldre del debat de les ponències, en concret de la política. Tot i que divendres s'havia aprovat una esmena que defensava "fer efectiva la república" com a objectiu del partit i fer-ho de manera "immediata", la mesa de la ponència va decidir elevar al ple la decisió final, davant d'un debat molt ajustat en comissió. I la mesa proposava canviar la formula "immediata", defensada per tres territorials, per l'opció "al més aviat possible". A la votació d'aquest diumenge al ple, s'ha validat, doncs, segons fonts del partit, i per només nou vots de diferència, "fer efectiva la república al més aviat possible".