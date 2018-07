El TSJC reobre la causa contra Buch i Lloveras per promoure l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reprès la causa per desobediència contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, per promoure l'1-O entre els alcaldes quan presidia l'Associació Catalana de Municipis, en espera de fixar una data per interrogar-lo com a investigat. Segons fonts jurídiques, el TSJC, que el mes de febrer passat va enviar al Tribunal Suprem la causa contra Buch juntament amb la que va obrir contra el Govern per convocar l'1-O, torna a tenir-la a les seves mans després que el jutge de l'alt tribunal Pablo Llarena hagi rebutjat la seva competència per investigar-la.

La investigació deriva de la querella que la fiscalia va presentar en vigílies del referèndum contra Buch, que aleshores estava al capdavant de l'Associació Catalana de Municipis, i contra l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, per instar els alcaldes a promoure el referèndum i facilitar locals per celebrar l'1-O.

Buch i Lloveras van explicar ahir que demanaran l'arxivament de la causa. Lloveras recorda que el procés va començar al TSJC i que aquest el va enviar al Suprem, que va desestimar incorporar-lo en la causa per rebel·lió contra el «procés», i entén que «l'única opció que hi ha és que s'arxivi».