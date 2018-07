Albiol veu «comprensible» l'atac de diumenge a Vic

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat en roda de premsa aquest dilluns que és "comprensible" l'atac del diumenge a Vic on un cotxe va envestir creus grogues situades al centre de la plaça per reivindicar la llibertat dels polítics empresonats o a l'estranger. Tot i afirmar que no compareix l'acció, Albiol ha manifestat que "pot entendre" que la gent "estigui farta" i que "exploti" reaccionant d'aquesta manera davant d'una plaça plena de creus com si fos un "cementiri". El líder del PP a Catalunya ha lamentat que aquest tipus d'accions només passin en "espais governats per totalitaris que es pensen que el seu pensament és l'únic que val", en referència a les comarques de l'interior de Catalunya. El conductor del cotxe ja ha estat citat a declarar.