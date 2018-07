Batet vol «seduir» els catalans amb un projecte comú

? La ministra de Política Ter-ritorial, Meritxell Batet, que dissabte també va ser a Castellnou, considera que per reduir la distància que actualment hi ha entre l'Estat i els ciutadans de Catalunya cal apostar per un projecte «il·lusionador i comú» que sigui capaç de «seduir» la població. La ministra va fer dissabte aquestes declaracions després que el nou president del PP, Pablo Casado, s'hagi compromès a «reconquerir» els catalans mitjançant Tabàrnia.