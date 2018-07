Carles Puigdemont afirma que «hem fet el que tocava»

n En una intervenció gravada des d'Alemanya, Carles Puigdemont es va dirigir als assistents a l'Assemblea Nacional del PDeCAT i va celebrar que se sumés al seu projecte de la Crida Nacional: «Hem fet el que tocava, i aquests dies també».



El president de la Generalitat, Quim Torra, que no és militant del Partit Demòcrata, va intervenir també a l'Assemblea i va demanar al sobiranisme «sacrificis i unitat» entorn del «lideratge transversal» de Puigdemont. Tant la intervenció de Puigdemont com la de Torra es van confirmar a darrera hora.



A la clausura va participar l'expresident Artur Mas, que va alertar del «verí de la desunió», que pot acabar «liquidant» el sobiranisme malgrat que tingui guanyada la «batalla de les raons» i dels arguments. Va remarcar que falta força per fer efectiva la independència. Així mateix va recordar el vaticini que fa uns anys va plantejar l'expresident del Govern espanyol José María Aznar: abans es trencarà Catalunya que Espanya». Mas va destacar que el que pot «trencar» aquest auguri és la «unitat real d'acció i d'objectius».



A l'últim tram de l'Assemblea del PDeCAT es va llegir una carta signada pels tres consellers empresonats al centre penitenciari dels Lledoners: Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. Van fer una crida a la «unitat», sense caure en «batalles i personalismes estèrils».



L'exministre principal d'Escòcia Alex Salmond va ser una de les estrelles a la jornada d'ahir. Va expressar la seva admiració per la «paciència i el coratge» del moviment sobiranista català i va reivindicar l'autodeterminació com un dret universal. Tanmateix, va recordar que li va costar anys aconseguir un pacte com el que ell mateix va signar amb el llavors primer ministre britànic David Cameron per celebrar el referèndum del 2014, que finalment va perdre. Salmond va tenir un record per la consellera Clara Ponsatí.