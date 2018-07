Els Comuns aposten per una posició ofensiva davant un Govern «desorientat»

El líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, va apostar ahir per passar a una «posició ofensiva» i «propositiva» a Catalunya davant un Govern «sense cap mena d'orientació política» i un «bloc del 155 trencat». Domènech va assegurar que el Govern de Quim Torra «no sap de què va la legislatura» i que les «contradiccions internes» entre JxCat i ERC «ja no són només lluites de poder», sinó també diferències sobre «estratègies de com orientar el país». Domènech va fer aquestes declaracions durant la seva intervenció en el Consell Nacional del partit, que va tenir lloc ahir a les Cotxeres de Sants.

D'altra banda, el líder de CatECP va dir que el «bloc del 155» està «trencat» perquè Ciutadans, que abans «sostenia» el Govern de Rajoy, ara està «aïllat» tant dels socialistes com dels populars. Domènech va afirmar que CatECP ha de ser «capaç» d'aportar «claredat» i «propostes», i va fixar-se les pròximes eleccions municipals com a gran «objectiu».

Domènech va remarcar que el canvi al Govern de l'Estat ha descol·locat tant els partits independentistes com els constitucionalistes. «Fer fora el PP implica un canvi d'escenari que cap actor, ni a Catalunya ni a Espanya, havia previst», va dir. El líder de CatECP va afirmar que han estat l'«únic espai polític» que ha defensat des de la seva arribada al Congrés que «hi havia una alternativa al PP que no passava per Ciutadans». Segons el líder de CatECP, la moció de censura va mostrar que «blocs que s'havien declarat irreconciliables» a Catalunya van ser «capaços d'arribar a un acord». A més, va destacar que els partits independentistes estaven «preparats» per a un «escenari» de «tensió» entre els «blocs», i no per a un context sense el PP al Govern de l'Estat. «No està preparat per a això i es nota massa», va afirmar.

D'altra banda, després que Pablo Casado hagi estat elegit nou president del Partit Popular, Domènech va dir que la «dreta espanyola ha començat la guerra de clons» perquè el nou president dels conservadors i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, tindran una «guerra interessantíssima per veure qui s'assembla més a ell mateix».