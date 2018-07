Un cotxe envesteix les creus de la plaça Major de Vic

Un cotxe va entrar a la plaça Major de Vic i va envestir una part de les creus grogues que dissabte s'hi havien plantat en una acció de protesta pels polítics empresonats i a l'estranger. Els fets es van produir ahir al migdia quan el vehicle va entrar a la plaça, va passar per damunt de les creus alineades en un dels laterals i després va marxar per un dels carrers, entre les protestes i la indignació d'algunes persones, que van increpar el conductor pels fets.

La plantada la va organitzar un grup amb el lema «Som República». En total es van col·locar 2.500 creus alineades, cobrint tota la plaça. La iniciativa, destinada a recaptar fons per a la caixa de solidaritat dels presos, preveia retirar les creus ahir a la tarda.

El vehicle va entrar a gran velocitat a la plaça i va recórrer uns quants metres abans de marxar per un dels carrers. L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va condemnar l'acció a través d'una piulada i la va qualificar de «deplorable». Erra va demanar que es «denunciï enèrgicament» el fet, que va dir que va «contra la llibertat d'expressió». A més, va demanar als ciutadans que no «caiguin en provocacions» i els va animar a «seguir reclamant» una efectiva llibertat d'expressió. L'alcaldessa de Vic va assegurar que estan «buscant el causant» d'una «actitud» que va qualificar de «vergonyosa i preocupant».

El president de la Generalitat, Quim Torra, va qualificar ahir de «fet gravíssim» l'atac d'ahir al matí a Vic. A través de les xarxes socials, Torra va dir que hi haurà «tolerància zero contra els violents». A més, va assegurar que aniran «fins al final en l'exigència de responsabilitats» perquè «es prenguin les mesures necessàries contra l'agressor». El president de la Generalitat va expressar el seu suport a l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, i va animar a seguir «defensant la llibertat».

Paral·lelament, la CUP va condemnar l'atac a través de les xarxes socials. La formació va criticar «la impunitat amb què actua l'extrema dreta arreu dels Països Catalans» i va considerar que «forma part del mateix sistema que reprodueix i garanteix el règim del 78». «Davant d'un règim demofòbic, no hi ha equidistància vàlida», van asseverar. «Ni a Vic, ni enlloc: no passaran», concloïa el missatge, que adjuntava el vídeo en què es podia veure com el vehicle entrava a la plaça, passava per damunt de les creus alineades en un dels laterals i després marxava per un dels carrers adjacents.