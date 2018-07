García Albiol confirma que vol tornar a ser alcalde de Badalona

El president del PP català, Xavier García Albiol, ja ha comunicat al nou líder del partit, Pablo Casado, la seva intenció d'encapçalar la llista a l'alcaldia de Badalona a les pròximes eleccions municipals. «Si torno a ser alcalde, la meva prioritat serà l'alcaldia», va dir amb referència al seu possible relleu en el grup parlamentari.

Així ho va explicar ahir en una entrevista a l'emissora Catalunya Ràdio el líder del PP català, que fa uns quants dies va revelar que donava suport a Pablo Casado com a candidat a presidir la formació conservadora davant Soraya Sáenz de Santamaría. García Albiol va assegurar que ja havia traslladat a Casado el seu propòsit de repetir com a cap de llista del PPC per Badalona en les pròximes eleccions municipals, fet que el podria obligar a abandonar el grup parlamentari.

«És un repte il·lusionador que tinc, tornar a ser alcalde de Badalona», va confessar el líder del PPC, que va admetre que això «requereix un replantejament general, però no significa necessàriament que hagi de celebrar-se un congrés extraordinari» –el pròxim és previst per a l'any 2021– per escollir un nou president de la formació a Catalunya. De fet, García Albiol va apuntar que ja havia tractat amb Casado sobre aquesta qüestió i va coincidir amb ell que no caldria un relleu en la direcció del partit. Preguntat per la nova etapa del PP, ara que el jove Pablo Casado és el nou president, el líder del PPC va negar que el programa de Casado sigués continuista amb el llegat d'Aznar, i va apostar perquè la formació intenti aglutinar un ampli espectre polític a la dreta del PSOE.