El gironellenc David Font evita parlar de divisió tot i reconèixer els «nervis» de l'assemblea

Després de la tempesta inesperada, un intent d'agafar el timó. El gironellenc David Font es remetia a les declaracions de David Bonvehí per explicar què suposava l'aparició d'una candidatura sorpresa, oposada a l'oficialista avalada per Puigdemont, que va acaparar el 28,9% dels vots. «No hem sabut fer les coses millor», concloïa. El PDeCAT no ha pogut evitar la imatge de divisió. Font, que ha tingut un paper destacat com a coordinador de l'assembla i formarà part de la nova executiva del partit, reconeix que hi ha hagut «decisions que s'han pres fruit dels nervis» i que «les circumstàncies no han estat bones», tot i que ahir, un cop acabat l'acte, Font evitava parlar de divisió.



Quan tota l'artilleria del partit estava centrada a elaborar una candidatura de consens per impedir una imatge de trencadissa total entre la dimissionària Pascal i l'omnipresent Puigdemont, els pesos pesants de les dues posicions del partit no es van fixar que hi havia més fissures. «No ha estat un congrés, sinó una assemblea amb la participació de 1.900 persones i cada sector volia marcar la seva posició, i hi ha hagut interferència de diferents espais i de diferents persones», explicava. Dissabte a la nit, quan es preparava la candidatura que intentava aglutinar les diferents posicions del PDeCAT, per a Font tot «estava encarrilat», i per aquest motiu la sorpresa va ser majúscula quan ahir, en el darrer dia de l'assemblea, es va presentar una altra candidatura.



La clau de volta, i el principal punt de discòrdia, era si el PDeCAT s'havia d'integrar a la Crida Nacional per la República –que té la voluntat d'anar més enllà del partit polític clàssic per crear un espai transversal a imatge de l'Scottish National Party (SNP)-, tal com demana Puigdemont. Font, que també és alcalde de Gironella i president del Consell Comarcal del Berguedà, considera que no ha de suposar un problema per al PDeCAT ser una peça més de l'engranatge de la Crida. «Hi ha una petició explícita que els militants s'hi integrin de forma individual, i hi haurà una comissió per parlar de com integrar a nivell de valors i militància, i que la Crida acabi sent un moviment transversal. Però la forma com ens acabarem ajuntant la decidiran les persones associades, que en són 14.000», explicitava.

Mirada fixada a les municipals



Ara que el PDeCAT ha decidit quin rumb seguir -malgrat que un terç dels assistents a l'assemblea no hi estiguin d'acord-, la primera gran prova de foc serà, en principi, les eleccions municipals de l'any que ve. «No hi ha preocupació de cara a les eleccions perquè fa poc més d'un mes es va fer un congrés i teníem clara la marca que ens representava. L'objectiu és aconseguir el màxim d'alcaldies independentistes arreu del país», explica. En aquest sentit recorda que el partit té 439 alcaldes, i que l'objectiu és enfortir a partir de l'any que ve el poder municipal dels neoconvergents.



Per al polític gironellenc no ha estat fàcil coordinar l'assemblea per «les situacions de pressió», però ha estat un repte que ha afrontat amb «satisfacció».