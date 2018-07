Iceta lamenta que el PP i el PDeCAT hagin optat «per les posicions més extremistes»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va lamentar ahir que el Congrés Nacional del PP i l'Assemblea Nacional del PDeCAT hagin optat «per les posicions més extremistes» de tots dos partits.

En declaracions als mitjans abans de participar a l'Escola d'Estiu de les joventuts del PSC, a Castellnou de Bages, va assegurar que en la societat catalana i espanyola «hi ha una demanda ciutadana de moderació i diàleg», per la qual cosa creu que el PP i el PDeCAT aposten per la posició contrària.

Ho va dir després que el PP hagi escollit aquest cap de setmana Pablo Casado com a nou president del partit, i que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, hagi renunciat a liderar la formació davant les pressions dels crítics, encapçalats per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Iceta va assegurar que «la gent vol trobar solucions als problemes i no fer-los més grans», i va vaticinar que els partits que aposten pel diàleg tindran més feina per fer avançar les seves posicions.

El líder del PSC va defensar que Espanya necessita grans consensos i va instar el PP que «no només sàpiga fer oposició, sinó també arribar als pactes d'Estat necessaris». Preguntat per les paraules de Casado sobre reconquistar Catalunya, va assegurar que no comparteix aquesta «dinàmica guer-rera i aquesta espècie de llenguatge militarista». «El que cal fer és convèncer una majoria de catalans que és possible avançar en autogovern i finançament sense necessitat de trencar amb la resta d'Espanya», va remarcar Iceta.