Platja d'Aro lluita contra el 'botellón' enviant cartes als pares dels menors que beuen

La Policia Local de Platja d'Aro ha creat una patrulla específica per combatre el botellón i el consum d'alcohol al carrer. Durant les nits d'estiu, dos agents passegen pel municipi i controlen que ningú begui fora dels bars i discoteques.

En només tres setmanes, d'ençà de Sant Joan, la patrulla ja ha interposat fins a 32 denúncies per aquesta infracció de les ordenances. Ara, tots aquells a qui han enxampat hauran de pagar una multa d'entre 150 i 300 euros. El cap de la Policia Local, el sotsinspector David Puertas, assegura que els preocupa «molt» aquells casos de menors que beuen alcohol. Per aquesta raó, cada vegada que en denuncien un, fan anar els pares a comissaria per parlar amb ells i, en cas que no sigui possible, els envien una carta a casa seva.

Durant l'estiu la Policia Local intensifica el patrullatge. Puertas destaca l'eficàcia del dispositiu, perquè en els darrers quatre anys els delictes han baixat. Si la situació persisteix, la Policia Local també es posa en contacte amb els Serveis Socials de l'Ajuntament corresponent.