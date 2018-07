Sor Lucía Caram rep la Creu de Sant Jordi 2018 després de no poder-se convocar pel 155

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lliurat la tarda d'aquest dilluns un dels màxims guardons de la institució, les Creus de Sant Jordi, premis que no va poder convocar durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya aquest 2018, i que ha restituït després de fallar els premiats dimarts passat, reconeixent en total 31 persones i 24 entitats.

Així, Sor Lucía Caram ha estat l'única personalitat de la Catalunya Central guardonada, mentre en la categoria d'entitats també han aconseguit la Creu de Sant Jordi 2018 les ADF, les Nits Musicals de Guardiola de Berguedà i els bombers voluntaris de Puigcerdà.

En l'acte d'entrega dels guardons -al qual ha assistit també el president del Parlament, Roger Torrent-, la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha dit que "no era normal que aquest any no es lliuressin les màximes distincions de la Generalitat i que ininterrompudament no han faltat mai a la seva cita" des de la seva instauració el 1981.

Ha lamentat que les Creus de Sant Jordi --que habitualment es concedeixen a l'abril-- no s'han lliurat fins ara com a "un dels efectes del funest 155, que semblava que havia de ser la supressió d'aquesta festa". "El Govern ha volgut recuperar la normalitat", ha destacat Borràs, assenyalant que s'ha triat un entorn inèdit i especial per a l'ocasió, com el Palau de la Música.

Ha remarcat que per a aquest acte també s'han seleccionat uns presentadors --Estel Solé i Toni Puntí-- per ser víctimes de la intervenció econòmica a Catalunya: "Avui els restituïm perquè nosaltres no oblidem". "Les d'aquesta edició són unes Creus encara més significatives perquè les han establert el Govern a l'exili i el nou Govern", ha agregat Borràs, que ha destacat que cobreixen un espectre temàtic molt ampli.

En aquesta edició les Creus de Sant Jordi han estat paritàries per primera vegada, a més de tenir a uns premiats marcats per l'actualitat política i social, sobre els quals Borràs ha agregat: "Aquests premiats donen una fotografia del país".

En nom dels premiats, la religiosa argentina Sor Lucía Caram ha destacat la mirada global de Catalunya i la seva irrenunciable vocació de llibertat, i ha celebrat que en una Europa i en un món en el què s'ha globalitzat la indiferència i la correcció política, "Catalunya ha demostrat ser diferent i no mirar cap a un altre costat" amb el seu suport, per exemple, a l'entitat premiada Open Arms.

"Responguem a la prepotència amb diàleg. Siguem artesans de la pau", ha dit Caram, que parafrasejant l'Evangeli ha demanat que s'obrin les presons i es deixi sortir els presos, i ha dit explícitament que als polítics sobiranistes se'ls deixi abandonar la presó perquè a Catalunya se'ls necessita.

També en nom dels premiats, el músic Roger Español --que va perdre la visió d'un ull en les càrregues del referèndum de l'1 d'octubre-- ha donat ànims i força als polítics presos i als polítics a l'estranger, així com al fotoperiodista Jordi Borràs, agredit presumptament per un policia nacional: "Fa massa temps que això dura i que ens reprimeixen. I aquest reconeixement ens dóna força".

Español ha demanat necessària la identificació dels policies antidisturbis, i ha considerat que el premi representa a tots els que es van apropar a votar als col·legis durant el referèndum de l'1 d'octubre: "La Creu va al meu nom però us representa a tots vosaltres". "Amb la unió del poble es van aconseguir coses. Aquesta unió ha de seguir", ha dit Español, que ha demanat aquesta unió també als representants polítics presents a l'acte.



Premiats de totes les disciplines

A part de Caram i Español, entre els guardonats amb aquesta distinció, destaquen l'Associació Catalana de Drets Civils, de familiars dels polítics presos i els polítics a l'estranger, que en recollir-lo l'esposa de l'exconseller Josep Rull, Meritxell Lluís, el Palau de la Música s'ha mantingut dempeus al crit de 'Llibertat' durant llargs segons.

També han destacat entre els premiats l'ONG Proactiva Open Arms --que també, en recollir-lo el responsable Òscar Camps, ha posat dempeus tot el Palau--, l'advocat i historiador Josep Cruanyes, la historiadora de l'art Rosa Maria Malet i l'escriptor Jordi Serra i Fabra.