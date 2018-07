Venien ampolles de vi de 19 euros per 1.900 euros

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització dedicada a la falsificació, distribució i venda dels vins Pingus, Flor de Pingus i Vega Sicília Único, unes exclusives ampolles que, en alguns casos, van arribar a vendre per 1.900 euros i que contenien en realitat un vi de 19 euros.

Quatre persones han estat detingudes i altres quatre més imputades pels delictes de pertinença a organització criminal, contra la propietat industrial, contra la salut pública, estafa i blanqueig de capitals en l'operació Tag, desenvolupada a la Corunya, Madrid i Màlaga.

Per a l'adquisició i posterior falsificació del vi, els detinguts compraven a un celler amb denominació d'origen Ribera del Duero palés de 500 ampolles, però a un preu per unitat molt més barat, uns 19 euros. Després les envasaven igual que Pingus o Flor de Pingus, imitaven el seu etiquetatge i fins tot serigrafiaven els suros de forma artesanal igual que la marca.

En el cas de les ampolles de Vega Sicília Único, el preu del vi original era d'uns 100 euros (Vega Sicília Quinta Valbuena), però els arrestats van arribar a vendre ampolles per més d'1.400 euros. Una vegada finalitzat el procés de falsificació procedien a la venda per tres vies: per internet a través d'una web especialitzada, en un restaurant exclusiu de la Corunya d'un dels detinguts, i en un portal de subhastes per a clients internacionals.