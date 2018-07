Condemants per deixar morir un home a tocar d'un CAP

L'Audiència de Madrid ha condemnat una metgessa i un infermer d'un centre de salut de Tres Cantos a sis mesos d'inhabilitació per omissió del deure de socors per no atendre un home que va patir el 2015 una parada cardiorespiratòria a menys de 100 metres de l'ambulatori i va morir. A més a més, tant la metgessa com l'infermer han estat condemnats a una multa de vuit mesos amb una quota diària de vuit euros i a indemnitzar la família amb 100.000 euros.