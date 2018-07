Denuncien dos homes per violar turistes a Magaluf

Dos homes han estat denunciats per presumptes agressions sexuals a turistes que s'allotjaven al seu mateix hotel a Magaluf. Els suposats agressors compartien habitació amb amics que podrien haver tingut constància dels fets denunciats. D'una banda, la Policia Local de Calvià va intervenir diumenge al matí per una possible agressió sexual a una britànica de 33 anys. Mitjançant la informació facilitada per la dona, la Policia Local va localitzar el presumpte agressor, un irlandès de 19 anys allotjat al mateix hotel que la víctima. Paral·lelament, divendres la Policia Local de Calvià va trobar una britànica de 19 anys en estat de xoc i gairebé sense poder relatar res del que havia succeït. Unes amigues van identificar un britànic de 18 anys que va ser arrestat.