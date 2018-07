Equador podria retirar l'asil a Assange, que és a l'ambaixada a Londres

La situació del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a l'Ambaixada de l'Equador a Londres, s'acosta a un «punt crític», segons va informar ahir una font propera al 'hacker' australià, després que la premsa britànica informés que el país llatinoamericà pretén revocar l'asil polític que li va concedir el Govern de Rafael Correa.

«La situació és molt greu. Està arribant a un punt crític», va dir la font, sota condició d'anonimat, en declaracions a Reuters. Segons la seva versió, l'última informació des de dins de la missió diplomàtica «no pinta bé». Per la seva banda, fonts governamentals tant de l'Equador com del Regne Unit van restar importància a les informacions periodístiques que apunten a moviments imminents per acabar amb aquest impàs de sis anys.

Assange està reclòs a l'Ambaixada de Londres des 2012. El llavors president equatorià, Rafael Correa, li va atorgar l'asil polític, però el Regne Unit li va negar el salconduit al·legant que havia de complir amb la seva obligació de extradir-a Suècia perquè respongués per les acusacions sobre delictes sexuals.