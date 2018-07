La Fiscalia demana que es reobri el cas del trasplantament a Abidal

La Fiscalia de Barcelona ha demanat al jutge que reobri la investigació per presumptes irregularitats en el trasplantament de fetge que es va practicar el 2012 a l'exfutbolista del FC Barcelona Éric Abidal i ha sol·licitat diverses diligències en relació amb el cas.

Segons van informar fonts de la Fiscalia de Barcelona, la setmana passada el ministeri públic va presentar un escrit davant la titular del jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona en què sol·licitava que reobrís la investigació pel trasplantament d'Abidal, que es va arxivar a principi d'aquest any.

La jutge va decretar l'arxiu definitiu de la investigació, atès que la Fiscalia no va presentar recurs contra la seva decisió dins dels terminis previstos, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En una nota de premsa, la Fiscalia va detallar que en el seu escrit, presentat davant el jutjat divendres passat, sol·licita la pràctica de diligències «als efectes d'aclarir les diferències trobades fins a la data en la diferent documentació obrant en la causa, així com els efectes d'intentar determinar amb exactitud la identitat del donant». La causa es va obrir arran d'unes escoltes telefòniques a l'expresident del FC Sandro Rosell, que apuntaven a una suposada compra il·legal del fetge que es va trasplantar a Abidal a l'abril del 2012, en el marc de la investigació que té oberta a l'Audiència Nacional per presumpte blanqueig de capitals.

Després de rebre l'atestat amb les intervencions telefòniques, el jutge va obrir una investigació i, d'ofici, va requerir a l'Hospital Clínic una sèrie de documentació relacionada amb el trasplantament d'Abidal, practicat en aquest centre mèdic, i una comissió rogatòria a França per aclarir les circumstàncies de la donació del fetge, per part d'un cosí del futbolista. Un cop rebuda la informació sol·licitada, la jutge de Barcelona va acordar al començament de l'any l'arxiu de la investigació sobre el trasplantament en no apreciar indicis de delicte, a la qual cosa el ministeri públic no es va oposar.

Això no obstant, la Fiscalia té dubtes sobre l'informe facilitat per l'Hospital Clínic perquè, encara que tota la documentació està en regla, faltaria la còpia del passaport del donant, motiu pel qual reclama reprendre la investigació. En les escoltes policials a què va ser sotmès Rosell en el marc de la investigació sobre blanqueig de capitals, per la qual està a la presó per ordre de l'Audiència Nacional, al·ludia a un tal «Juanjo» amb qui comentava que «van comprar un fetge il·legal» a Abidal, quan aquest va recaure del càncer, perquè li fos trasplantat a l'abril del 2012.

La setmana passada, l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) va concloure que el trasplantament hepàtic de donant viu realitzat a Abidal «es va realitzar conforme a la llei» i a la bona pràctica clínica, però va anunciar que, si es reobre el cas per indicis d'irregularitats, es personarà com a acusació particular.

Ahir mateix, aquesta organització ja es va posar a disposició de la Fiscalia per aclarir «al més aviat possible» el cas. La directora mèdica de l'ONT, Elisabeth Coll, va assegurar que encara no saben quins indicis són els que han fet a la Fiscalia sol·licitar la reobertura del cas, si bé va insistir que ja li han mostrat la disposició a treballar amb ells per «aclarir» aquest cas.