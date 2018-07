El Lluçanès, el Moianès, el Berguedà i Montserrat formen part d'una prova pilot per fer viable el món rural

Els territoris del Lluçanès, la Vall del Ges (Osona), el Moianès, el Berguedà i l'entorn de Montserrat passaran a formar part d'una prova pilot que lidera la Diputació de Barcelona per ajudar a fer viable el món rural. Aquest sector, que representa un 66% de tot el territori a Catalunya, s'ha de desenvolupar a través d'iniciatives que la el facin sostenible, segons ha explicat aquest dimarts el vicepresident de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras. En aquest sentit, el projecte europeu 'Bcn Smart Rural' donarà una empenta a iniciatives que ja existeixen al territori i en crearà d'altres com, per exemple, la creació de tres bancs de terres per aprendre a gestionar-los. A més, també té previst formar uns 200 treballadors forestals des de l'escola de Montesquiu i crear diferents equipaments perquè productors i pagesos puguin transformar els productes agroalimentaris i forestals, com una formatgeria o un escorxador de baixa capacitat. El projecte està dotat amb 2,9 MEUR.