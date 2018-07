Mor a Bèlgica el germà de Toni Comín

El germà de l'exconseller Toni Comín, Pere Comín, ha mort a Bèlgica, on es trobava juntament amb el polític, que es va traslladar al país el mes d'octubre després de ser destituït.



Segons explica Directe.cat, el germà de Comín ha mort després de lluitar contra una llarga malaltia. Davant la impossibilitat que l'exconseller pogués tornar a territori espanyol, Pere Comín va decidir viatjar a Lovaina, ja terminal, per estar amb la seva família en el moment de la defunció.



En una anotació aquest dimarts a Twitter recollida per Europa Press, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat la mort i ha traslladat el seu condol a la família: "A la cruesa de l'exili s'uneix la cruesa de la vida".



A més, el president del Parlament, Roger Torrent, ha desitjat molta força a la família de Comín: "Que la terra et sigui lleu Pere, una abraçada immensa", ha dit a la mateixa xarxa social.





Estimats @toni_comin i @BetonaComin, rebeu una abraçada immensa i tot l´escalf possible en un moment difícil i trist. A la cruesa de l´exili, s´hi afegeix la cruesa de la vida. Us acompanyo en el sentiment. Que el vostre germà descansi en pau. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de juliol de 2018