La Universitat Rey Juan Carlos no troba els treballs del màster de Casado

La jutgessa del cas Màster ha requerit a dos professors de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) que aportin els treballs del president del PP, Pablo Casado, pels quals va ser avaluat de 20 crèdits en el màster a la URJC. La jutgessa ho fa després de rebre l'escrit de l'URJC que la informava que «no hi ha cap document consistent en els treballs del senyor Casado per ser avaluat ni rastre documental que demostri la seva aportació» al curs. Per la seva banda, ahir, l'expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes va dir en seu judicial que va fer el màster de Dret Autonòmic durant el 2012 a la Universitat Rey Juan Carlos i que va defensar el seu treball de fi de màster.