Borrell considera que les noves oficines catalanes a l'exterior no compleixen la llei

El ministre d'Afers exteriors, UE i Cooperació, Josep Borrell, considera que «és clar que la Generalitat no ha respectat el procediment que estableix la llei» a l'hora de reobrir les seves primeres delegacions a l'exterior, per la qual cosa va avisar: «No em deixen gaire marge de maniobra».

Borrell, que dilluns es va reunir amb el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, va deixar clar que no li valen les seves raons que per justificar que les oficines al Regne Unit, Irlanda, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, Suïssa i França es comuniquessin a Exteriors el vespre de publicar-se al DOGC, sense temps per als preceptius informes d'Hisenda i Exteriors. Maragall va al·legar que la Generalitat complirà el procediment quan obri delegacions noves, però que aquestes no ho eren, sinó que existien abans que el Govern les tanqués en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

La resposta de Borrell va ser que aquestes oficines van ser recorregudes pel Govern per la via contenciosa-administrativa per no haver demanat aquests informes.