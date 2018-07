Cunillera descarta Puigdemont com a intermediari per al diàleg: «L'interlocutor d'un govern és un altre govern»

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha afirmat aquest dimecres que "l'interlocutor" de l'executiu de Pedro Sánchez a Catalunya és el president de la Generalitat, Quim Torra. A preguntes de la premsa, Cunillera ha descartat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, pugui assumir aquest rol: "L'interlocutor d'un govern és un altre govern, em sembla evident, i cadascú representem allò que representem".

En aquest context, Cunillera ha demanat a Puigdemont i també als representants institucionals "col·laborar en ser capaços de construir un espai de convivència, de respecte". "Jo vull que, pensant diferent, siguem capaços de conviure en una societat on tots dos estiguem còmodes, i els que tinguin més responsabilitat hi han de posar més empenta i més ganes", ha assegurat. Tot plegat ho ha dit després de reunir-se, durant una mica més d'una hora, amb el president del Parlament, Roger Torrent, a la cambra catalana en la seva primera reunió oficial.

Cunillera ho ha afirmat així arran de preguntes de la premsa sobre les declaracions d'aquest dimecres de Carles Puigdemont. L'expresident ha reconegut el "canvi d'estil i llenguatge" del govern de Pedro Sánchez, però ha avisat que ara cal passar dels "gestos" als "fets". "El senyor Sánchez ha tingut els vots, també, del nostre grup parlamentari per poder ser investit, i el normal és que qui rep els vots d'algú, correspongui", ha assegurat Puigdemont.

En ser preguntada si en el marc del diàleg Estat-Generalitat Puigdemont podria erigir-se com a interlocutor, Cunillera ha resolt que el president de la Generalitat és ara Quim Torra. "Com poden comprendre a mi m'agradaria que el president es digués Miquel Iceta, però el Parlament va decidir que es deia Quim Torra; és el meu president i vull que senti el meu president", ha insistit Cunillera a l'espera d'una segona trobada entre els dos presidents. De fet, ha situat el focus del diàleg en la propera reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat i ha animat el Govern a participar a tots els consells sectorials que es convoquin.



El PDeCAT i RTVE



D'altra banda, Cunillera ha assegurat que se li fa "molt difícil pensar" que el PDeCAT no avali el nomenament de Rosa Maria Mateo com a administradora única provisional de RTVE a la segona votació de divendres al Congrés, després que la formació demòcrata s'hagi dividit aquest dimecres. "Se'm fa molt difícil que algú compromès amb la pluralitat informativa, amb l'aprofundiment de la democràcia, amb el respecte als drets dels ciutadans per una informació veraç i plural pugui no votar-la", ha resolt en declaracions als mitjans.