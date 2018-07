Desenes de morts per l'ensorrament d'una presa en construcció a Laos

Desenes de persones van morir i centenars estan desaparegudes per l'ensorrament d'una presa hidroelèctrica en construcció a Laos. Les autoritats van desplegar embarcacions i llanxes per ajudar a evacuar els habitants del districte de San Sai, a la província d'Attapeu, al sud-est del país, per l'increment del nivell de l'aigua que va provocar l'ensorrament de la presa, la nit de dilluns a dimarts. Un vídeo mostra els residents de la zona tractant d'aturar el desbordament del riu. Els grups ecologistes porten anys alertant del risc que viu Laos per les ambicions en matèria hidroelèctrica del Govern i havien avisat de l'impacte de les preses en el curs del riu Mekong.