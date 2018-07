Els diputats suspesos no cobren el sou des del 13 de juliol

n L'expresident Carles Puigdemont i els cinc diputats presos suspesos van deixar de cobrar el sou com a parlamentaris el dia 13 de juliol passat, després de la notificació de l'acte del jutge del Suprem Pablo Llarena, segons va revelar ahir la consellera i portaveu del Govern, Elsa Artadi, que va detallar que tenen «constància» que l'oïdora de comptes del Parlament -responsable de la comptabilitat de la Cambra- ja ha adoptat la decisió que deixin de cobrar el sou a partir del dia 13 de juliol.

Es tracta del dia que va arribar al Parlament català la notificació de l'acte del jutge Llarena pel qual suspenia Carles Puigdemont i els presos Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Raül Romeva com a diputats. Malgrat que els diputats afectats ja no cobren, la portaveu de l'executiu català va puntualitzar que, segons el seu parer, «això no vol dir que estiguin suspesos» sinó només que «se'ls ha deixat de pagar des del 13 juliol».

En tot cas, va subratllar que corespon a la Mesa del Parlament, presidida per Roger Torrent, decidir com el «dret creatiu» de Llarena es trasllada al reglament de la Cambra catalana per a la seva aplicació.

El jutge del Tribunal Suprem ja va notificar a la Mesa de la cambra l'obligat compliment de la suspensió, després que l'òrgan decidís demanar consell als lletrats del mateix Parlament.

«Ja està: la interlocutòria s'aplica directament; el Parlament ha quedat modificat per una decisió administrativa», va resoldre la CUP, que no són partidaris de la substitució ni de la suspensió dels diputats tal com va decretar Llarena, que instrueix la causa contra els independentistes.