«He vist morts, em sento afortunada de ser viva»

«He vist cadàvers i cotxes completament cremats, em sento afortunada d'estar viva», va explicar una dona supervivent de l'incendi. «Mati ja no existeix», va lamentar l'alcalde de Rafina, Evangelos Burnus, que va assegurar que milers d'edificis han quedat consumits per les flames, i no va descartar que les víctimes mortals puguin superar el centenar. Un temor que tampoc no amaguen els bombers grecs que treballen sense descans per sufocar els incendis. «Temem trobar més víctimes», va explicar un responsable dels bombers. «Hem escapat gràcies al mar perquè les flames arribaven fins a l'aigua. El foc ens cremava l'esquena i ens hem llançat a l'aigua», va explicar Kostas Laganos, veí de Mati.

«Vull creure que malgrat les adverses condicions meteorològiques farem tot allò humanament possible per controlar el foc. Tot i això, em preocupa que alguns incendis apareguessin alhora a l'est i oest de Àtica. Res quedarà sense resposta», va assegurar el primer ministre grec, Alexis Tsipras.