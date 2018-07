Japó viu una onada de calor mortal, amb més de 80 víctimes

Almenys 80 persones han mort i milers han estat ingressades d'urgència a hospitals de tot el Japó com a conseqüència de l'onada de calor que viu el país des de fa dues setmanes, ja que les temperatures superen els 40 graus. De fet, les autoritats recomanen als ciutadans evitar sortir al carrer i romandre a llocs tancats per evitar les elevades temperatures que hi ha a l'exterior. El govern, a més, ha dit que podria pagar la instal·lació d'aire condicionat als col·legis públics que no en tenen.