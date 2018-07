Lamela és designada nova magistrada de la sala segona del Tribunal Suprem

El ple del Consell General de Poder Judicial ha elegit Carmen Lamela com a magistrada de la sala segona del Tribunal Suprem, on ocuparà la plaça que ostentava l'exfiscal general de l'Estat José Manuel Maza, mort el novembre. Lamela ha instruït la causa contra l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i l'excúpula d'Interior per sedició i organització criminal. El magistrat de l'Audiència de Madrid Juan José López Ortega i el de l'Audiència Nacional Juan Ramón Sáez Valcárcel han rebut dos vots i n'han obtingut un la magistrada de l'Audiència Nacional Manuela Fernández Prado i els presidents de les Audiències de Tarragona, Javier Hernández García, de Còrdova, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, i de Guipúscoa, Ignacio Subijana Zunzunegui. Lamela va ingressar en la carrera judicial per oposició el 1986.