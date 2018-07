Oriol Pujol accepta la condemna de dos anys i mig de presó

L'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol va acceptar ahir davant del Tribunal del Jurat una pena de dos anys i mig de presó per cobrar comissions i utilitzar la seva influència política per afavorir empresaris en el cas de la manipulació del concurs per obtenir estacions d'ITV, i evita així que se celebri el judici per jurat.

En una vista davant del Tribunal del Jurat, Pujol es va ratificar en el pacte amb la Fiscalia Anticorrupció i va acceptar una pena de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat documental, i la magistrada presidenta va afirmar que quedava vist per sentència, que es dictarà per escrit en aquests termes el setembre.

El fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va subscriure un pacte amb la Fiscalia, ara ratificat, en el qual aconsegueix que la seva dona, Anna Vidal, també acusada, eludeixi la presó a canvi d'una pena multa, acord al que finalment s'han adherit els altres acusats: l'ex-número dos de la Diputació Josep Tous i els empresaris Sergi Pastor, Sergi Alsina i Ricard Puignou. Pujol va passar només deu minuts al banc dels acusats a la sala 1 del jurat de l'Audiència de Barcelona i en concret ha acceptat per tràfic d'influències cinc mesos de presó, una multa de 55.000 euros i inhabilitació per exercir un càrrec públic a l'administració local, provincial, autonòmica i estatal per dos anys.

Així mateix, ha acceptat vuit mesos de presó per un delicte continuat de suborn i suspensió d'ocupació i càrrec públic per un any; i per un delicte continuat de falsedat en document mercantil la pena d'un any i cinc mesos de presó i 21.000 euros de multa. Al principi, la Fiscalia demanava cinc anys i dos mesos de presó per a l'exdiputat, més 310.000 euros de multa per la seva presumpta implicació en el cas ITV, i tres anys i quatre mesos per a la seva dona.



Fiscalia demana l'ingrés a presó

Sobre el possible ingrés a presó de Pujol, que previsiblement sol·licitarà la Fiscalia ja que la pena és superior a dos anys, l'advocat de Pujol, Xavier Melero, va explicar que el tràmit s'emplenarà un cop dictada la sentència: «S'obrirà l'executòria i es donarà tràmit per debatre la suspensió i la substitució de les penes».

Va valorar que Pujol serà condemnat a tres penes que sumen 30 mesos però que cap supera els dos anys, pel que demanaran que s'apliqui la suspensió de la pena, «ja que es donen tots els requisits de la suspensió», va dir.



Pena d'Anna Vidal, l'esposa

L'esposa de Pujol, Anna Vidal, va acceptar una pena de 15 mesos de presó per un delicte continuat de suborn i un de falsedat substituïbles per una multa de 69.750 euros, a més d'una multa de 13.500 euros, amb el que en total ha de pagar 83.250 euros, quantitats que ja han estat abonades.