Un policia nacional retirat assassina la seva dona i fereix un veí a Astorga

Agents de la Policia Nacional van detenir un agent del cos retirat com a presumpte autor de la mort a trets de la seva dona al seu habitatge de la localitat lleonesa d'Astorga, segons van confirmar a Europa Press fonts policials. El detingut es troba a les dependències policials d'Astorga mentre que un veí que va intervenir en la discussió i va tractar d'ajudar la dona va resultar ferit, encara que no de gravetat, pel que va ser evacuat al Complex Assistencial de Lleó. El succés es va produir la matinada de dimarts, després de les dues, quan una trucada al 112 va alertar d'una discussió en un habitatge al carrer Santa Colomba d'aquesta localitat lleonesa, on es van sentir trets. Quan els efectius sanitaris i policials van arribar al lloc dels fets van trobar la dona morta i un home ferit.

L'Ajuntament d'Astorga ha convocat una concentració a les 12 hores al saló de Ple del Consistori en repulsa per l'últim cas de violència de gènere a Espanya.