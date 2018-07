Puigdemont: «No trigaré 20 anys a tornar a trepitjar territori català»

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimecres que no trigarà 20 anys a tornar a Catalunya. "No sé si trigaré 20 anys en trepitjar territori espanyol, el que sí que sé és que no trigaré 20 anys en trepitjar territori català", ha defensat durant una roda de premsa a Berlín, la primera des que el Tribunal Suprem va anunciar la retirada de l'euroordre contra ell.

Puigdemont ha reconegut el "canvi d'estil i llenguatge" del govern espanyol de Pedro Sánchez, però ha avisat que ara cal passar dels "gestos" als "fets". "El senyor Sánchez ha tingut els vots, també, del nostre grup parlamentari per poder ser investit, i el normal és que qui rep els vots d'algú, correspongui", ha indicat.

En una roda de premsa al Haus der Bundespresekonferenz de Berlín, a tocar del Bundestag, el líder de JxCat ha explicat que l'entrevista entre els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez "va servir per exposar d'una forma respectuosa els punts de vista de cada govern". "Sempre tindrem disposició pel diàleg, però cal abordar l'essència, les relacions entre Catalunya i Espanya", ha dit.

Segons Puigdemont, "no s'entendria" que en les "converses polítiques" entre els dos governs no es parlés de "l'essència de la democràcia", que ha definit com "respectar la voluntat que decideixi un poble sobre el seu futur i destí". "La decisió del poble de Catalunya de constituir-se com a república independent és un fet", ha insistit.

"Vivim un temps de canvi climàtic, en el sentit polític del terme. Però no ha arribat, tristament, el temps dels fets, i l'esperem", ha reiterat Puigdemont. L'expresident ha preguntat "quin projecte polític" té l'Estat espanyol per a Catalunya i ha defensat el retorn de presos i "exiliats". "Que els que són a la presó o a l'exili puguem tornar a casa no hauria de ser vist com un problema, sinó com l'inici de la solució", ha remarcat.

Puigdemont ha assegurat que ell no té "cap responsabilitat" dins del grup parlamentari al Congrés del PDeCAT, però ha dit que és "normal" que qui rep els vots d'algú "correspongui" amb fets. El líder de JxCat ha dit que no li correspon a ell "presentar ofertes al govern d'Espanya" i ha reiterat que si bé el referèndum ja es va fer l'1-O, no tancaria la porta a una segona votació.

"Per nosaltres la fórmula del referèndum acordat era la prioritat. I mai direm que no a un referèndum", ha insistit. "Si el govern espanyol creu, com nosaltres, que la millor manera de resoldre el problema és que el poble de Catalunya voti, ens hi trobarà sempre", ha afegit.



El Consell de la República i la Crida



Puigdemont ha confirmat que tornarà aquest dissabte a Bèlgica per reprendre la feina pel Consell de la República. "La meva activitat política se centrarà a Bèlgica", ha dit, assenyalant la seva "voluntat de continuar el mandat de la gent, treballar pels companys empresonats i perquè es produeixi un retorn a la normalitat de tots plegats". Tot i que no ha volgut donar dates sobre l'obertura de l'anomenat Consell de la República, Puigdemont ha dit que no esperaran gaire temps.

Pel que fa a la Crida, Puigdemont ha defensat que amb 40.000 adhesions ja "supera de molt tota la militància dels partits sobiranistes" i ha promès que serà "la gent" qui decidirà "com es liderarà, amb quina governança i amb quines prioritats".



La retirada del sou



L'expresident de la Generalitat ha descrit com a "paradoxal" la suspensió del sou dels diputats processats per rebel·lió. "És molt paradoxal que un diputat suspès tingui vot, pugui votar amb delegació i no cobri per fer-ho", ha assegurat. Segons Puigdemont, "tot el que toca Llarena es converteix en un galimaties".

El líder de JxCat també s'ha referit a l'acusació de malversació, que ha repetit que "no s'aguanta per enlloc". "El president del govern espanyol i el ministre de Finances han declarat oficialment que no es va gastar ni un sol euro públic en el referèndum. Però tot i això el jutge continua dient no una, sinó tres quantitats diferents del teòricament malversat", ha criticat.