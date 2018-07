Sánchez no pensa en eleccions però no «resistirà més del que és raonable»

La portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, va assegurar ahir que «ningú està pensant a avançar eleccions, si bé ningú resistirà més enllà del raonable», després de l'advertiment de la nova direcció del PDeCAT que posaran més cars els seus suports a l'Executiu al Congrés, també pel previsible rebuig del PP a la senda de dèficit.

Dit això, va apel·lar el president de la Generalitat, «el legítim, el que viu al Palau i no fora d'Espanya», a continuar amb el camí de diàleg iniciat amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, per buscar una sortida a la situació política a Catalunya. «El president del Govern central està determinat a seguir per aquesta senda, que sap que és la seva responsabilitat i el seu deure, i el president de la Generalitat té el deure i la responsabilitat, com a president legítim, de recórrer-la», va dir preguntada en un esmorzar informatiu del Fòrum Europa. A més, va confiar que «davant de la confrontació que alguns desitgen», s'aportin propostes «de la banda de la solució» com va fer Sánchez al Congrés. «Qui s'obstini en una proposta inviable sap que no arribarà a bon terme», va resoldre.

Per la seva banda, la portaveu del Govern català, Elsa Artadi, va assegurar ahir que els grups del PDeCAT i ERC al Congrés contribuiran a l'estabilitat del Govern de Pedro Sánchez «sempre que el Govern segueixi caminant en el camí del diàleg i la negociació política». Ho va dir en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en ser preguntada per si els canvis aquest cap de setmana en la direcció del PDeCAT, que han suposat la renúncia al lideratge de Marta Pascal, afectaran negativament a les relacions entre la Generalitat i l'Estat.

Artadi va tornar a recalcar que Sánchez és president gràcies als vots, entre d'altres, dels partits independentistes i que això converteix el PDeCAT i ERC en «necessaris» per a la governabilitat a Espanya, cosa que no passava amb l'Executiu de Mariano Rajoy. «El rol dels diputats d'ERC i el PDeCAT és diferent del que hi havia amb Rajoy. Rajoy tenia una majoria que no feia necessari el suport dels grups independentistes, però ara sí que és necessari per al se-nyor Sánchez», va reflexionar.

El Govern català defensa que el conflicte a Catalunya és «polític», per la qual cosa insisteix que apostarà per l'estabilitat de Sánchez sempre que el president del Govern ho afronti des d'una òptica política i no judicial com en el seu moment sí que va fer el Govern del PP.