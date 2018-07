Uber i Cabify suspenen «temporalment» l'activitat a Barcelona i denuncien agressions a conductors

El sector de les VTC, les llicències utilitzades per companyies com Uber o Cabify, ha aturat "temporalment" l'activitat a Barcelona després de denunciar diverses agressions a conductors i fins que "la situació estigui sota control". La patronal de les empreses VTC, Unauto, ha explicat en un comunicat d'aquest dimecres a la tarda que la decisió és "conseqüència dels atacs organitzats per grups radicals" a conductors de VTC durant la vaga de taxistes.

Unauto ha difós imatges d'atacs a vehicles VTC a diferents punts de la capital catalana i ha demanat "l'empara de les institucions i de les forces de seguretat" perquè "intervinguin i protegeixin els milers de treballadors del sector de les VTC" als quals "no només se'ls nega el seu dret a treballar sinó que veuen perillar la seva integritat física de forma cada cop més acusada".

Fonts de la patronal han assegurat a l'ACN que esperen que l'actuació de les forces de seguretat els permeti tornar a operar "en les properes hores" i han assegurat que denunciaran "totes" les agressions a conductors i vehicles VTC que s'han produït. "Des de les més petites a les més fortes", han afirmat.