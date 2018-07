La vaga de taxis agafa per sorpresa centenars de passatgers al Prat

La primera jornada de vaga dels taxistes de Barcelona ha agafat aquest dimecres per sorpresa centenars de viatgers a l'aeroport del Prat, majoritàriament estrangers que no en tenien coneixement. Tant a la T-1 com a la T-2, personal de l'aeroport ha informat als viatgers de les alternatives per arribar al centre de la ciutat: el metro, el tren, els bus o els VTC. Donat que la vaga ha arrencat sense serveis mínims, les parades de taxis de les dues terminals han estat totalment desertes tot el matí. Tot i que no s'han registrat incidents, grups de taxistes han recorregut les instal·lacions per assegurar-se que cap company treballés. Malgrat que en els punts d'informació s'ha ofert als usuaris la possibilitat d'agafar un VTC, a l'hora de la veritat ha estat gairebé impossible. En aquest sentit, alguns passatgers s'han queixat que al demanar el servei, els conductors els han explicat que no podien accedir a l'aeroport perquè els taxistes els impedien el pas.