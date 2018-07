Detenen sis persones per un atac a un casal cultural a Nou Barris

El Casal Popular Tres Voltes Rebel de Nou Barris a Barcelona va denunciar ahir, en una roda de premsa al costat de la CUP, la irrupció d'un grup d'ultres a la zona del casal la nit del dimarts i va negar que hi hagués una «baralla de bàndols», entre ells i el «grup d'ultra dreta», després d'una manifestació per denunciar diversos «atacs feixistes» al mateix casal i a la Bugadera d'Horta.

L'incident es va saldar amb la detenció per part de la Guàrdia Urbana de sis persones –cinc del grup ultra i un de l'altre bàndol– acusats de desordres públics i baralla multitudinària. El casal va explicar que el seu local i altres equipaments municipals van patir pintades nazis i desperfectes la nit del dilluns per part de grups feixistes, de manera que dimarts van convocar una manifestació de rebuig. La marxa es va iniciar a la plaça Eivissa i va finalitzar al casal, on es va produir un assalt dels militants d'extrema dreta que va acabar amb una baralla, que el casal nega i defineix com a «agressió».



Interior diu que «van a la baixa»

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch,va dir en una entrevista a TV3 que «els atacs feixistes a Catalunya, encara que són molt notoris, tenen una tendència a la baixa».