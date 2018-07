Detingut un home acusat de matar-ne un altre a ganivetades en un bar de Salt

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de matar-ne un altre a ganivetades durant una baralla en un bar de Salt (Gironès). Els fets van passar pels volts de les onze de la nit en un establiment del carrer Doctor Ferran. La discussió es va iniciar als lavabos del Bar La Cova i va acabar al carrer. Segons ha pogut saber l'ACN, l'agressor va intentar amagar l'arma a la cisterna del lavabo, però els investigadors la van acabar trobant durant la inspecció posterior al local. Malgrat que es va avisar de seguida al SEM, els metges no van poder fer res per salvar la vida de la víctima de 45, segons avançava Ràdio Girona. Els Mossos van haver de tallar la via davant de la expectació que va aixecar el succés. La policia catalana es van emportar quatre testimonis, entre els quals la propietària del bar i el seu fill. S'espera que el detingut, de 54 anys, passi a disposició judicial en breu. Tant la víctima com l'agressor són de nacionalitat espanyola i tenen antecedents, segons han apuntat els Mossos. Tots dos ja es coneixien.

(En aquesta actualització es donen més detalls de l'agressor i la víctima, així com dels fets)

En el transcurs de la baralla, la víctima li va dir a l'agressor "què mires, què mires?" i li va fer una empenta. Aleshores, l'agressor treu una navalla i l'apunyala més de tres vegades. Un cop la víctima a terra, l'agressor es mira els testimonis i els diu "vosaltres què hauríeu fet?" i, posteriorment, entra al bar on es queda prenent una cervesa. Quan arriben els Mossos, detenen l'agressor allà mateix. Els propietaris del bar són els que han donat l'avís a la policia.

Els agents van comprovar que l'agredit estava ferit de gravetat i un cop van arribar els efectius del SEM, aquesta no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació dels fets.