La Fiscalia demana 11 anys de presó i una multa de 59 milions per a Rosell

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha sol·licitat una pena d'11 anys de presó per delictes de blanqueig i organització criminal a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, així com una multa de 59 milions d'euro, per rentar diners de la Confederació Brasilera de Futbol. En el seu escrit d'acusació contra sis persones per aquest cas, la Fiscalia també reclama 7 anys de presó a la dona de Rosell, Marta Pineda (a qui li demana una multa de 50 milions), i 10 anys més a l'advocat andorrà Joan Besolí (multa de 55 milions).

Els altres tres acusats en aquest cas, del qual s'obrirà judici pròximament, són el ciutadà libanès amic de Rosell Shahe Ohannessian, que s'enfronta a una petició fiscal de 7 anys de presó i una multa de 40 milions, i dos presumptes testaferros, Pedro Andrés Ramos i Josep Colomer, per a qui la Fiscalia demana 8 i 6 anys de presó, respectivament. En l'escrit, la fiscal afirma que els acusats, «almenys des de l'any 2006, van formar una estructura estable, reforçada per vincles d'amistat i parentiu, dedicada al rentat de capitals a gran escala» i dirigida per Rosell, a la presó per aquest cas,que era qui distribuïa els rols dins de l'organització.



Rosell arriba a Can Brians

Rosell va arribar al centre penitenciari de Brians 2 ahir després de passar més d'un any ingressat en presó preventiva a Soto del Real. La Guàrdia Civil va traslladar Rosell en un comboi policial que va arribar al centre de Sant Esteve Sesrovires poc abans de dos quarts de dotze del migdia. Més de 200 familiars i amics de Rosell es van concentrar a les portes de l'instal·lació per donar-li el seu suport amb crits de «llibertat».