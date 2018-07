El Govern central demana diàleg sense l'expresident d'interlocutor

La delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, es va mostrar ahir partidària del diàleg «de govern a govern» entre els executius espanyol i català sense l'expresident Carles Puigdemont com a interlocutor, i confia en que la reunió de la comissió bilateral serveixi per assolir acords. Cunillera va reunir-se ahir amb el president del Parlament, Roger Tor-rent, qualificada per les dues parts com a «cordial i respectuosa», i que va servir, segons va dir després en declaracions als periodistes, per constatar que «hi ha voluntat de diàleg malgrat els evidents desacords» davant qüestions com l'autodeterminació de Catalunya i els presos independentistes. De l'apel·lació al diàleg realitzada ahir des de Berlín per Puigdemont i de la possibilitat que ell pogués ser present en les negociacions entre l'Estat i els representants de les institucions catalanes, Cunillera s'hi va mostrat contrària. «El Parlament –va recordar– ha elegit un president i, encara que com vostès poden comprendre, a mi m'agradaria que fos Miquel Iceta, resulta que la cambra va decidir que fos Quim Torra, amb la qual cosa el president de la Generalitat és Quim Torra, el meu president, i jo vull que ell s'assegui com el meu president».

«Jo no sé a qui representa l'expresident Carles Puigdemont, jo sé qui representa Quim Torra», va afegir abans de subratllar que «l'interlocutor d'un govern és un altre govern, això és evident, i cadascú representem el que representem». Cunillera va destacar, això no obstant, que «els governs han de poder parlar del que creguin convenient, i el de Pedro Sánchez ja ha dit que està disposat al diàleg». Va dir ser conscient, això no obstant, de les discrepàncies existents: «Tots sabem els desacords que hi ha, però podem construir una base d'acord i, a partir de la mateixa, aconseguir una societat millor, que és el que els ciutadans volen».

De la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat prevista per a la setmana que ve, la delegada del Govern va explicar que «la part estatal portarà una proposta, i la part catalana la seva».